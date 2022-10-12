Диетолог предупредил о последствиях употребления вареной куриной кожи Диетолог Гинзбург: вареная куриная кожа является источником холестерина

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Вареная куриная кожа является источником жира и холестерина, она может нанести существенный вред здоровью, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он посоветовал срезать куриную кожу и ни в коем случае не употреблять ее в пищу, так как помимо жира, кожа накапливает вредные вещества, которыми кормили птицу.

Вареная куриная кожа не будет полезнее, чем куриное мясо. Если сравнивать кожу и мясо курицы, то в коже больше жира, больше холестерина. В мясе более хороший белок, меньше жира и меньше холестерина. Эпидемиологически не показано, что мясо птицы ухудшает состояние здоровья, ведет к прогрессированию атеросклероза, в отличие от красного мяса, — сказал Гинзбург.

Ранее диетолог и нутрициолог Дарья Русакова объяснила, что недомогание, слабость и головная боль могут свидетельствовать о присутствии токсинов в организме. По ее словам, токсины бывают бактериальные, вирусные и от лекарственных препаратов. Также эксперт отмечает, что при длительном воздействии токсичных веществ в организме возрастает нагрузка на печень, поэтому возможно изменение цвета кожных покровов — они могут пожелтеть или приобрести сероватый оттенок. При появлении вышеперечисленных симптомов Русакова рекомендует обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы и выяснит причину недомогания.