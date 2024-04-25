Девушка отправилась за грибами и обнаружила «жуткий» предмет Пользователь Reddit обнаружила детскую коляску в лесу при сборе грибов

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Девушка отправилась за грибами в лес и обнаружила детскую коляску, по неизвестной причине оставленную глубоко в чаще. Пользователи портала Reddit, где было опубликовано фото, сочли найденный предмет жутким. На размещенных девушкой кадрах видно, что коляска покрылась грязью и паутиной. Предполагается, что она стоит там несколько лет. Пост вызвал ажиотаж среди пользователей портала.

Это действительно жутко, — заявил один из комментаторов.

В то же время другие комментаторы посоветовали автору публикации обратиться в правоохранительные органы.

На всякий случай я бы позвонил в полицию, — добавил другой.

Некоторые пользователи с юмором отнеслись к ситуации. В частности один из комментаторов поинтересовался, бесплатна ли коляска. Второй читатель портала отнесся к ситуации серьезнее и заявил, что коляской могли пользоваться бездомные для перевозки личных вещей.

Нашлись и те, кто скептически отнесся к находке. Один из пользователей портала усомнился, что на коляске есть грязь и паутина. Второй поинтересовался, что на фото делает детский грузовик. В комментариях также назвали ситуацию «чушью» и предположили, что автор публикации лично достала коляску из своей машины, чтобы сфабриковать снимок.

Россиянам ранее рассказали, как отличить ядовитые грибы от съедобных. Кандидат биологических наук Михаил Вишневский заявил NEWS.ru, что следует собирать только знакомые виды. Миколог рекомендовал также отварить грибы, слить жидкость и промыть остатки.