https://static.news.ru/photo/a6302d64-1b2c-11ea-bc8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конституционный суд РФ постановил внести изменения в нормы законодательства, которые ограничивают возможность получения жилья реабилитированными жертвами политических репрессий. Речь идёт о людях, родившихся в ссылке.

О положительном решении сообщает пресс-служба суда. Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы трёх человек из Владимирской и Кировской областей, а также из Коми — Алисы Мейсснер, Елизаветы Михайловой и Евгении Шашевой. Все три заявительницы являются реабилитированными жертвами политических репрессий и хотят получить жильё в Москве, где и жили их родители.

Дело в том, что закон 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» закрепил за репрессированными и их детьми право на первоочередное получение жилья в тех городах, где они жили до ареста. Однако в 2004 году регионы получили право устанавливать дополнительные ограничения при предоставлении жилья для пострадавших от репрессий. Так, в Москве детей репрессированных ставят в общую очередь. То есть бесплатное жильё такие люди смогут получить только тогда, когда им будет более 100 лет.

В субъектах разработали порядок с общим правилом для всех, без учёта того, что это особая категория. Москва, как и многие другие субъекты РФ, исходила из того, что нужно прожить в городе не менее 10 лет, быть малоимущим, нуждающимся, и тогда тебя поставят на учёт. Как это было соблюсти нашим заявителям? — рассуждает судья-докладчик по делу Лариса Красавчикова.

В связи с этим КС признал такое сочетание федерального закона и норм субъектов неконституционным, поскольку нарушается принцип, заложенный в конституции: возместить вред, нанесённый жертвам политических репрессий в те годы, подчеркнула судья.

Ранее News.ru писал, что Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию в размере €25,3 тысячи жителю Башкирии Рудику Минибаеву. Он пожаловался на применение насилия после задержания в МВД и прокуратуре.