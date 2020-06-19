Опрос: дети пережили режим самоизоляции тяжелее, чем взрослые

https://static.news.ru/photo/445066e8-b1ec-11ea-913a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинству взрослых россиян (66%) понравилось быть дома дольше, чем обычно. При этом почти каждый четвёртый (24%) негативно отреагировал на такую необходимость. Каждый десятый совершеннолетний затруднился дать свою оценку. При этом больше половины респондентов (53%) заявили, что во время режима самоизоляции у них стало больше свободного времени, а 47% отрицательно ответили на этот вопрос. Соответствующие результаты были получены в ходе социологического опроса, который провели аналитики онлайн-школы Skysmart. В исследованиях приняло участие 4034 респондента младше 18 лет и 22 200 респондентов от 18 лет и старше.

Самым популярным развлечением во время самоизоляции у взрослых (71%) стал просмотр фильмов и сериалов. В чтение статей и книг погрузилось 66% респондентов. Общению с близкими посвятил своё свободное время почти каждый второй взрослый (48%). Разговорами с друзьями через Интернет развлекали себя 45% опрошенных от 18 лет и старше, а сёрфингом в соцсетях занималось 43% респондентов. Каждый пятый участник опроса увлёкся видеоиграми. Вариант «другое» выбрали 19% респондентов.

Почти каждый второй ребёнок (53%) также позитивно отнёсся к возможности больше времени провести дома. Но несмотря на это, количество детей (в процентном соотношении), которым не понравилась домашняя самоизоляция, больше, чем взрослых, на 14% (38% детей против 24% взрослых). Затруднились с однозначным ответом 9% респондентов.

В свободное время 77% детей смотрели фильмы и сериалы, что почти не отличается от предпочтений взрослых. Однако на втором месте у респондентов младше 18 лет (по 66% на каждый из вариантов) — времяпрепровождение в соцсетях и общение с друзьями через Интернет. Чуть меньше (61%) опрошенных развлекались чтением книг и статей. Почти каждый второй ребёнок (54%) свободное время старался проводить в общении с близкими. Видеоиграм свой досуг посвящали 31% респондентов. Свой вариант отметили 15% опрошенных.





