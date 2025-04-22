«Держат в страхе»: мигранты избили до полусмерти школьника — что им грозит

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В школе на юге Москвы двое подростков-мигрантов избили сверстника до полусмерти из-за внешнего вида. Мальчик потерял сознание, бился в конвульсиях и был экстренно госпитализирован. Родители заявили, что нападавшие давно терроризируют учеников, и потребовали от властей справедливого наказания. Подробности происшествия — в материале NEWS.ru.

Что известно об избиении школьника в Москве

По свидетельствам очевидцев, 21 апреля в школе на юге Москвы двое восьмиклассников Азамат и Ахмед (имена изменены) набросились на сверстника и избили его до полусмерти. У мальчика изо рта шла кровь, он был без сознания несколько часов. Пострадавшего доставили в реанимацию. На произошедшее обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Пишут, что на парня напали из-за внешнего вида: якобы не понравилось, что он нефор. Как пишут обратившиеся, директор школы сейчас вроде как активно пытается замять всю ситуацию и просит никому об этом не рассказывать. Кроме того, администрация школы заявила, что нападавших всего лишь „поставили на внутришкольный учет“ и „провели беседу с родителями“», — написала она в Telegram-канале.

Мизулина отметила, что родители возмущены случившимся, а их дети боятся ходить на уроки. Глава Лиги безопасного интернета направила обращение в Следственный комитет России. Мизулина добавила, что родители школьников создали петицию с просьбой наказать виновных и разослали ее в СМИ, а также в общественные организации.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Екатерина Мизулина

«Мы просто молим о помощи. Тут страшно», — привела глава Лиги безопасного интернета слова авторов заявления.

По информации «Царьграда», расправу устроили дети из семьи мигрантов.

Некоторые школьники заявили, что им стало плохо после увиденного. Они также сообщили, что на пострадавшего нападают из-за внешнего вида не в первый раз. По словам учащихся, старшеклассники, называющие себя кавказцами, долгое время кошмарят сверстников, устраивают самосуд, а также избивают кого хотят. Одноклассники назвали пострадавшего мальчика добрым и творческим человеком.

Что рассказали родители об избиении мальчика в московской школе

В учебном заведении, где подростки избили сверстника, дети регулярно устраивают беспредел из-за отсутствия камер, заявила NEWS.ru мать одного из учеников. По ее словам, школьники воруют, а преподаватели ругаются матом и унижают других детей.

«Там нет камер в туалетах и раздевалках. В раздевалках иногда воруют, но это не так страшно. Дети не могут зайти в туалеты, потому что там происходит какой-то ужас. У подростков своя тусовка, они сидят на полу. Я слышала, что учителя могут ругаться матом и унижать детей», — сказала женщина.

Она добавила, что в школе есть несколько больших корпусов, в параллелях учатся дети из 15–17 классов. Женщина высказала мнение, что руководство учебного заведения не справляется с большим количеством учащихся. При этом проблемы наблюдаются только в старших классах, отметила она.

Мать другого школьника высказала мнение в беседе с NEWS.ru, что администрация игнорирует жалобы родителей, а педагоги не справляются с дисциплиной, что приводит к постоянным конфликтам и опасным ситуациям. В учебном заведении существует проблема давления со стороны диаспор, создающих атмосферу страха и безнаказанности, подчеркнула она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«В школе есть национальный вопрос. Как я сегодня узнала, какие-то диаспоры держат всех в страхе. Их никак не могут контролировать, потому что в учреждении очень много детей», — подчеркнула женщина.

Она также высказала мнение, что в школе регулярно происходят скандалы, связанные с хамством учителей и халатностью руководства.

Как чувствует себя избитый мигрантами школьник

Одноклассники пострадавшего Даниила (имя изменено) сообщили, что мальчик очнулся в больнице и связался с ними. Подросток заявил, что у него сломана челюсть и сотрясение мозга. По словам учеников, нападавшие били школьника по голове ногами, после чего у него произошли судороги.

На опубликованном в Сети видео видно, что учащиеся оказывали пострадавшему помощь. При этом за кадром слышен голос учителя, который зовет всех на урок.

В тот же день в Telegram-канале школы появилось сообщение от лица директора. В нем отмечалось, что пострадавшему ребенку незамедлительно вызвали скорую. Кроме того, представители учебного заведения заявили, что находятся на связи с семьей избитого ученика.

«Подобное поведение недопустимо в стенах нашей школы. Информация о ситуации направлена в правоохранительные органы. Мы проводим служебное расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о постановке подростков на внутришкольный учет. Родители нападавших были вызваны в школу, с ними проведена беседа. Усилено дежурство педагогов на переменах. Классные руководители проведут с детьми занятия по бесконфликтному решению вопросов», — сказано в публикации.

Кроме того, руководство школы пообещало оказать подростку необходимую психологическую помощь и обеспечить поддержку со стороны педагогов.

Позже мать пострадавшего подтвердила Telegram-каналу «Московский NEWS ТиНАО», что у него сотрясение мозга и перелом челюсти. По ее словам, ранее конфликтов между сыном и другими учащимися не было. Женщина опровергла информацию, что мальчик находился в реанимации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«На сегодняшний день подтверждено сотрясение головного мозга и перелом челюсти. Возможно, понадобятся дополнительные обследования. Даниил находится в больнице, в сознании. Ни в какой реанимации он не лежал, шею не ломал. Самочувствие нормальное», — написала она.

Как на инцидент в школе Москвы отреагировали власти

После инцидента с избиением мальчика столичный департамент образования взял учебное заведение на особый контроль.

«Департамент образования и науки Москвы расценивает инцидент, произошедший в школе № 2120, как жестокий акт насилия. Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона», — заявили в ведомстве.

В департаменте отметили, что оказывают полное содействие правоохранительным органам в расследовании дела. Кроме того, была создана специальная комиссия для проведения внутренней проверки, по итогам которой будут приняты меры в отношении виновных подростков и ответственных сотрудников школы.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что после инцидента проводится всесторонняя проверка, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Она также заявила, что взяла дело на личный контроль.

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости Ольга Ярославская

«Хочу подчеркнуть: подобным ситуациям не место ни в школе, ни в обществе в целом. Уверена, что по результатам проверки виновные будут наказаны. Будут сделаны выводы и даны рекомендации по недопущению и по профилактике агрессивного поведения в подростковой среде», — написала омбудсмен в Telegram-канале.

Какое наказание может грозить виновным

Наказание за содеянное будет зависеть от тяжести телесных повреждений у пострадавшего подростка, рассказал NEWS.ru юрист и правозащитник Александр Карабанов. Он пояснил, что возраст привлечения к уголовной ответственности за нетяжкие преступления в России начинается с 16 лет. В таком случае виновным грозит постановка на специальный учет в полицию, а потерпевшие смогут потребовать возмещения расходов на лечение.

«Если пострадавший мальчик был в реанимации и нападавшие достигли 14 лет, они могут понести наказание. Именно с этого возраста в нашей стране привлекают за тяжкие преступления», — отметил Карабанов.

Он подчеркнул, что в таком случае совершенное действие подходит под статью УК РФ 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок до восьми лет.

Читайте также:

Таксист спас избитую девушку от бывшего мужа-агрессора в Петербурге

Похитил и изнасиловал: живодер жестоко надругался над собакой в Подмосковье

Школьник вонзил нож в брата одноклассницы после приставаний к ней