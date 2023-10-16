Дерматолог указала на смертельную опасность чистотела Дерматолог Махнова: удалять бородавки чистотелом смертельно опасно

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Лекарства на основе чистотела, широко разрекламированные как безопасные средства борьбы с бородавками, нельзя использовать без предварительного прохождения диагностики у специалиста, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Наталья Махнова. По ее словам, содержащаяся в таких средствах кислота смертельно опасна, поскольку может ускорить распространение метастаз при онкологии.

Если кислота чистотела попадет на рак кожи, пойдут метастазы, спасти его (человека. — NEWS.ru) после такого домашнего лечения не получится, и человек попросту умрет. <...> Кислота чистотела, попадая на кожу, растекается и поражает не только бородавки или папилломы, но также и здоровые ткани, — предупредила специалист.

Как напоминает издание, производители лекарств на основе чистотела утверждают, что эти средства высокоэффективны при удалении бородавок, сухих мозолей и папиллом, никогда не провоцируя возникновение новых образований. Однако, как подчеркнула дерматолог, самостоятельно пытаться избавиться таким образом от бородавок или папиллом крайне опасно. Перед удалением какого-либо новообразования на коже необходимо пройти диагностику у врача-дерматолога или онколога, который точно определит характер нароста и что с ним можно сделать.

Ранее дерматолог Тьери Пассерон рассказал, что первыми признаками рака кожи является появление на ней бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи. При этом специалист отметил, что немеланомный рак легче поддается лечению.