Дерматолог рассказал, как обработать рану после укуса комара Дерматолог Жабоева рассказала, как ускорить процесс заживления раны после укуса комара

Фото: Stefan Jaitner/dpa/Global Look Press

Врач-дерматолог Светлана Жабоева рассказала о том, как можно ускорить процесс заживления раны после укуса комара. Как заявила специалист, в этом деле могут помочь аптечные средства, содержащие календулу или арнику, передает радио Sputnik.

Для ускорения заживления раны на месте укуса комара рекомендуется применять регенерирующие средства. Это могут быть, например, аптечные препараты с календулой или арникой. Если применять регенерирующий крем, то заживление раны происходит в среднем на три — пять дней быстрее, — поделилась она.

Жабоева отметила, что данный способ особенно полезен при попадании в рану инфекции — без внешних вмешательств она будет заживать от двух недель до месяца. Если же контакт с насекомым прошел безболезненно, зуд и покраснение уйдут в течение пяти дней, и этот срок достаточно переждать.

Ранее иммунолог-аллерголог Ирина Ярцева рассказала, кто чаще всего становится жертвой комаров. По ее словам, насекомые чаще всего кусают людей с тонкой кожей. Комары способны видеть инфракрасное излучение, а также чувствовать тепло, исходящее от кровеносных сосудов.