Дерматолог предупредила о неприятных последствиях шугаринга Дерматолог Жовтан: при шугаринге можно заразиться герпесом и стафилококком

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Эпиляция сахарной пастой, или шугаринг, является сегодня одним из наиболее популярных способов удаления нежелательных волос, однако у этой процедуры могут быть и опасные для здоровья последствия, рассказала в беседе с Пятым каналом врач-дерматолог Наталия Жовтан. По ее словам, в результате нарушения структур кожи при шугаринге человек может инфицироваться вирусом герпеса или стафилококком.

При нанесении таких средств вместе с нежелательными волосками удаляется и поверхностный слой кожи — эпидермис. <...> Повреждение может спровоцировать, например, такое заболевание как герпес или герпес-лабиалис, который локализуется на коже и проявляется в виде жжения, болезненности, большой отечности и пузырьков, — объяснила специалист.

Еще одним возможным осложнением после этой косметологической процедуры эксперт назвала фолликулит или воспаление волосяной луковицы. Это заболевание сопровождается риском инфицирования, например, стафилококком и зачастую протекает с небольшими гнойниками.

Кроме того, негативным последствием шугаринга может стать и контактный дерматит. Он вызывается аллергической реакцией на компоненты средств, входящих в состав сахарной пасты, рассказала дерматолог.

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