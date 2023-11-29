Дерматолог объяснил, почему шерстяные перчатки в холод могут быть опасны Дерматолог Жернов: шерстяные перчатки в холод могут спровоцировать аллергию

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Варежки и перчатки являются хорошей защитой рук в морозную погоду, однако людям с аллергией лучше отдать предпочтение аксессуарам из холодостойких синтетических материалов, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-дерматолог Юрий Жернов. Он пояснил, что шерстяные изделия могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Натуральные шерстяные вещи содержат природный шерстяной воск — ланолин. Он обладает, с одной стороны, эмолентными свойствами, но также это и потенциальный аллерген, — подчеркнул врач.

При этом он уточнил, что в медицинском сообществе есть разные мнения относительно аллергенности ланолина. Тем не менее дерматолог порекомендовал избегать перчаток из натуральной овечьей шерсти аллергикам, особенно страдающим атопическим дерматитом.

Эксперт добавил, что в холодное время года увеличивается число агрессивных факторов окружающей среды, воздействующих на кожу рук. В результате из-за ветра, высокой влажности и перепада температур при переходе с улицы в помещение кожа рук зачастую сохнет, трескается и шелушится, на ней возникает раздражение. Как пояснил Жернов, это происходит из-за того, что в холодную погоду сальные железы начинают выделять меньше кожного сала, а потеря жидкости через кожу усиливается.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что защитить руки в холод помогут перчатки, ванночки и кремы. Врач пояснила, что кожа рук более тонкая, чем кожа лица и тела, поэтому она более подвержена внешним воздействиям.