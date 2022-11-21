Дерипаска предупредил о риске для России «оказаться на обочине истории» Дерипаска: если мы не будет развивать свои транспортные коридоры, то окажемся на обочине истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Если Россия не будет развивать собственные транспортные коридоры, расчетную систему, диверсифицировать и кредитовать внешнюю торговлю, то может оказаться на обочине истории, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. По его словам, Европа усиливает свое влияние в Центральной Азии на фоне текущей геополитической нестабильности, но для России такая ситуация означает угрозу.

Европа не преминула воспользоваться ситуацией, чтобы усилить свои позиции в Центральной Азии. Конкуренция — вещь хорошая, особенно когда речь идет о влиянии, инвестициях, и наверняка пойдет на пользу центральноазиатским республикам. Но если мы сами не начнем развивать собственные транспортные коридоры, не построим собственную расчетную систему, не будем диверсифицировать и кредитовать внешнюю торговлю, то такими темпами в буквальном смысле окажемся на обочине истории, — написал Дерипаска.

Ранее миллиардер предположил, что мировой кризис может закончиться через 2,5–3 года. По его мнению, «сил и запала» у всех хватит только на это время. Дерипаска полагает, что в будущем можно ожидать деполитизации организаций системы ООН и международных судебных институтов, чьи штаб-квартиры должны будут регулярно переноситься в разные страны — это поможет лишить принимающие их государства рычагов давления.

До этого миллиардер заявил, что ядерное оружие должно быть уничтожено раз и навсегда. По его словам, одно лишь наличие такого вооружения ставит под угрозу существование мира. Также он напомнил, что сам создатель водородной бомбы академик Андрей Сахаров последовательно пытался добиться уничтожения ядерного оружия.