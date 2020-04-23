Депздрав Москвы рассказал о порядке оплаты лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/14bdb9c2-8563-11ea-ad46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент здравоохранения Москвы прокомментировал сообщения о необходимости пациентам самостоятельно оплачивать лечение коронавируса. В ведомстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Оплата работы медицинских сотрудников производится по полису ОМС, для пациента это бесплатно. Кроме того, при наличии подозрения на COVID-19 необходимо вызвать врача на дом или обратиться в амбулаторные центры.

Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. Если такой необходимости не окажется, то пациенту выдадут все необходимые лекарства, дадут рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому, — говорится на сайте депздрава.

Ранее NEWS.ru писал, что финансирование онкологической помощи в условиях ситуации с распространением коронавируса в России не пострадало, удалось сохранить его объёмы на 2020 год. Об этом 23 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на XI съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии.