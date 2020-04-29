Депутаты предложили создать центр информирования о лечении COVID-19

https://static.news.ru/photo/77a9d82c-8a31-11ea-9454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав должен создать на своей площадке центр, который будет собирать все данные о лечении COVID-19. С этим предложением выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Этот центр при Минздраве перепроверял бы всю эту информацию по лечению, по осложнениям или по новым технологиям, — отметил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По его словам, Морозов также предложил правительству оперативно выпускать временные клинические рекомендации, передаёт ТАСС.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что борьба с распространением коронавируса идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50-процентную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.