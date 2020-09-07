Депутаты предложили повысить штрафы за разглашение личных данных

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Депутаты Госдумы от «Единой России» разработали законопроект, в котором предлагают ужесточить наказание за разглашение персональных данных. Инициативу парламентариев поддержали в правительстве.

В настоящее время размер взыскания за данное нарушения для граждан составляет от 500 до одной тысячи рублей, а для должностных лиц — от четырёх до пяти тысяч рублей. Авторы проекта предлагают увеличить штрафы до 4-5 тысяч рублей для физлиц и до 40-50 тысяч рублей для должностных лиц.

Один из соавторов проекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, отметил, что нынешние штрафы не останавливают правонарушителей, не выполняют превентивной роли. Ущерб же от разглашения конфиденциальных данных может составлять «многие тысячи, а может, и миллионы рублей», сообщает РИА Новости.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала положительный отзыв на законопроект депутатов. Документ готов к внесению на рассмотрение Госдумы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Общественной палате России предложили усилить защиту личных данных детей в Интернете. Там считают, что иностранным компания, имеющим серверы за пределами России, следует запретить хранение, обработку, распространение и использование в рекламных целях персональных данных лиц в возрасте до 14 лет.