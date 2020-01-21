https://static.news.ru/photo/9b50103e-3c70-11ea-9dcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта о льготах для детей Великой Отечественной войны. Инициативы выдвигали члены партий «Справедливая Россия» и КПРФ.

Предполагалось, что с помощью новых документов труженики тыла и «дети войны» смогут получать специальные льготы и ежемесячные пособия. В категорию детей войны депутаты предлагали внести всех граждан, которые родились с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Представители партий «Справедливая Россия» и КПРФ в ходе обсуждения законопроектов попросили членов Госдумы не торопиться с принятием решения, а создать рабочую группу для поддержки, пишет РИА Новости.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков подчеркнул, что фракции на Совете Думы во вторник могли скорректировать повестку и предложить перенести рассмотрение проектов.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель Общественной палаты (ОП) Саратовской области Александр Ландо возмутился предложением властей региона дать особые льготы детям войны.