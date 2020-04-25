Лицам без гражданства хотят выдавать временные документы

https://static.news.ru/photo/2d80002a-8728-11ea-8b6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о введении временных удостоверений личности для жителей России без гражданства.

Сейчас на территории страны находятся пять тысяч человек с неурегулированным правовым статусом, так как у них нет документов, передаёт «Парламентская газета». Среди них лица, пребывание которых нежелательно, а также освобождённые из мест лишения свободы.

Законодательство предусматривает процедуру установления личности иностранцев и лиц без гражданства, однако там не описано, какой документ необходимо выдать после установления личности. Существует норма о выдаче временного удостоверения личности, но его нельзя получить в электронном виде.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ.

Согласно документу, соискатель гражданства РФ должен обратиться в полномочный орган иностранного государства с одновременным заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

Кроме того, граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана смогут подать заявление о приёме в российское гражданство без соблюдения срока проживания в России. Но только при наличии действительного вида на жительство.