Депутат попросил отложить отключение горячей воды из-за коронавируса

Член Московской городской думы Александр Козлов обратился к Минстрою в связи с пандемией коронавируса. Он попросил пересмотреть график отключения горячей воды.
По его словам, нужно передвинуть плановый ремонт теплосетей до снятия режима повышенной готовности,
Если люди, вынужденные постоянно находиться в одном и том же помещении, будут лишены ещё и такой важной коммунальной услуги, это вызовет у них дополнительный дискомфорт. Поэтому это не только вопрос удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан, — заключил он.
Как ранее писал NEWS.ru, более 12 миллионов граждан России, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, живут без водопровода. Более 11 миллионов — без качественной питьевой воды, сообщила в преддверии Всемирного дня водных ресурсов Счётная палата РФ.
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