Депутат попросил отложить отключение горячей воды из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/df67f6a6-857c-11ea-a662-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Московской городской думы Александр Козлов обратился к Минстрою в связи с пандемией коронавируса. Он попросил пересмотреть график отключения горячей воды.

По его словам, нужно передвинуть плановый ремонт теплосетей до снятия режима повышенной готовности, передаёт «Интерфакс». Он отметил, что люди массово находятся дома и в этот период у них должна быть горячая вода.

Если люди, вынужденные постоянно находиться в одном и том же помещении, будут лишены ещё и такой важной коммунальной услуги, это вызовет у них дополнительный дискомфорт. Поэтому это не только вопрос удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, более 12 миллионов граждан России, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, живут без водопровода. Более 11 миллионов — без качественной питьевой воды, сообщила в преддверии Всемирного дня водных ресурсов Счётная палата РФ.