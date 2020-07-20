Депутат опроверг данные о VIP-доступе к вакцине от коронавируса

https://static.news.ru/photo/83971ed0-ca5d-11ea-b567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Журавлев/facebook.com

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв назвал слухами сообщения Bloomberg, что представители российской политической и деловой элиты уже в апреле получили доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса.

Привилегированность и демонстративная закрытость российской элиты позволяют фабриковать абсолютно любые слухи на её счёт. И даже изображать в виде VIP-кроликов для медицинских испытаний. А в ответ, как обычно, лишь неловкое молчание, — написал Журавлёв в Facebook.

Как писал NEWS.ru, у политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра им. Н. Ф. Гамалеи. Об этом 20 июля сообщили американские СМИ со ссылкой на слова информированного источника. Отмечается, что десятки высокопоставленных чиновников и руководителей крупнейших компаний в РФ получили вакцину ещё три месяца назад. В их числе главы алюминиевого гиганта United Co. Rusal. Получившие доступ к препарату представители элиты не афишируют эту информацию, так как сведения не являются публичными.