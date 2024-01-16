Депутат Хованская оценила износ системы теплоснабжения в РФ Депутат Хованская: система отопления в РФ изношена на 60-65%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Доля изношенных труб системы отопления сегодня превышает 60%, заявила в разговоре с NEWS.ru председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. По ее словам, это стало одной из причин большого числа коммунальных аварий в январе 2024 года.

Раньше (в 90-е. — NEWS.ru) ситуация по теплоснабжению была вообще катастрофической. <...> Доля труб в аварийном состоянии достигала 70—80%.И все же процесс обновления инфраструктуры шел по стране. <...> Сегодня доля износа составляет 60–65%. Это все еще очень много, — отметила парламентарий.

Ситуация может меняться в зависимости от региона, уточнила она. Например, в дотационных субъектах дела обстоят хуже, чем в той же Москве. Решение проблемы Хованская видит в повышении финансирования развития коммунальной инфраструктуры, замене труб на полимерные варианты.

В тех районах столицы, где установили более современные, полимерные трубы (некоторые готовы до 100 лет служить верой и правдой), таких проблем нет, — сказала депутат в подтверждение своей мысли.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил провести в России широкую национализацию объектов теплоэнергетики. Это, по его мнению, позволит предотвратить проблемы с отоплением в будущем.