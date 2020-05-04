Депутат Госдумы призвал Билла Гейтса доказать непричастность к пандемии

https://static.news.ru/photo/dbbabf7a-8e28-11ea-b5f2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Ионин (в центре) Фото: spravedlivo.ru

Депутат-справедливоросс Дмитрий Ионин призвал американского миллиардера Билла Гейтса доказать свою непричастность к созданию коронавируса SARS-CoV-2 и опровергнуть информацию о планах провести «чипизацию населения».

По словам Ионина, с такой просьбой к нему «ежедневно обращаются избиратели».

В последний месяц ежедневно мне пишут в социальных сетях люди, обеспокоенные теорией о том, что ты (Билл Гейтс. — NEWS.ru) придумал коронавирус как некий дьявольский план для сокращения населения, чипизации, «электронного концлагеря» и даже нанесения электронных штрихкодов, — цитирует Ионина Daily Storm.

Ионин отметил, что отреагировал на передачу Никиты Михалкова о связи Гейтса и пандемии.

Как писал NEWS.ru, 2 мая Михалков обвинил телеканал в попытке скрыть «неудобную правду» о пандемии коронавируса. По мнению режиссёра, распространившего популярную конспирологическую теорию в федеральном эфире, снятие части повтора его передачи с эфира показало, что «есть неприкосновенные».