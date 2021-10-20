Депутат Госдумы оценил идею ввести сухой закон в России

Сухой закон в России нельзя вводить «ни в коем случае», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Политик считает, что запретительные меры ни к чему хорошему не приведут и «спровоцируют нелегальный бизнес, теневую экономику и подпольное производство спиртного». Таким образом он прокомментировал случаи массового отравления суррогатным алкоголем в Екатеринбурге, Оренбургской и Курганской областях, где погибли около 50 человек. Собеседник считает, что в случае принятия подобных трагедий будет ещё больше.

[Нужны] воспитательные мероприятия среди школьников, среди групп нашего населения. К сожалению, у нас в СМИ пропагандируется разгульный образ жизни, алкоголь и всё, что с этим связано. Информационную политику нужно изменить в сторону пропаганды здорового образа жизни и отказа от чрезмерного употребления алкоголя, — подчеркнул Леонов.

Он отметил, что речь идёт не о пропаганде абсолютного отказа от употребления спиртного, так как «каждый человек сам решает употреблять ему алкоголь или нет».

В небольших количествах алкоголь никакого вреда для здоровья и жизни человека не представляет, — напомнил депутат.

По его словам, ужесточение наказания за производство и торговлю суррогатным алкоголем не решит проблему. Парламентарий добавил, что есть силовые ведомства, обязанные заниматься данным вопросом, и ответственность за употребление людьми контрафакта лежит на именно на правоохранительных органах.

Это их задача — не допускать появления в продаже суррогатного алкоголя. Я бы ещё предложил создать горячую линию для всех — человек видит, что где-то из-под полы продаётся контрафакт, звонит и [силовики] сразу реагируют. А мы пишем кучу заявлений в полицию о том, что есть какая-то мурлычка, где контрафактом торгуют, но никто не реагирует. Нужно жёсткое решение со стороны силовых органов по ликвидации складов, производств и торговых точек, — резюмировал Леонов.

Собеседник считает, что необходимо решение правительства РФ о том, чтобы в стране продавали дешёвую и качественную водку, не вредящую здоровью человека так сильно, как метиловый спирт. Парламентарий подчеркнул, что люди из-за бедности вынуждены искать «альтернативные пути покупки» дешёвого спиртного, поэтому и происходят подобные ситуации.

Ранее стало известно, что 34 человека погибли в Оренбургской области после отравления суррогатным алкоголем. Сообщения об отравлении начали поступать в ночь на 7 октября. Алкоголь пострадавшие покупали с рук. На складах в Орске были найдены бочки со спиртосодержащей жидкостью, а из некоторых точек продаж изъяли бутылки с алкоголем, в которых был обнаружен метанол.

В Екатеринбурге погибли 18 человек. Сразу возбудили уголовные дела, дело дошло до Москвы и на контроле у главы СКР Бастрыкина. Как звучат новые предложения по ужесточению контроля за оборотом спиртосодержащей продукции. Кто-то предлагает «метить» особым образом, добавляя специфический химикат, метанол, поскольку массовые отравления как раз в основном метанолом (смертельной считается доза уже в 30–100 мл), который по цвету и запаху никак не отличается от этанола. Другие предлагают создать специализированную сеть магазинов, где только и можно будет торговать крепким алкоголем (как в Финляндии или Швеции).