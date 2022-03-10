Депутат ГД выступил за обучение солдат перед отправкой в войска

Закон об изменении правил призыва на военную службу давно следовало принять, так как служат «далеко не все», сказал NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев. По его словам, в этой связи стоит ужесточить правила призыва. Он заявил о необходимости учить молодых людей хотя бы полгода, а не отправлять сразу в войска.

Закон давно назрел. Глубокое убеждение ещё у меня в том, что молодого человека нельзя сразу отправлять служить в войска. Его нужно учить хотя бы полгода, чтобы он стал солдатом и получил какую-ту специальность: механик, водитель, наводчик, связист, артиллерист. А потом отправлять служить на год срочную службу или заключать контракт на три года, — сказал Соболев.

Он добавил, что боеспособными войска будут только тогда, когда молодой солдат пройдёт обучение по специальности и научится действовать в составе роты, батальона, полка, дивизии.

В четверг, 10 марта, Госдума готовится принять закон об изменении правил призыва на военную службу в России. Это следует из опубликованной на сайте парламентской повестки. Проект был внесён в парламент ещё в январе 2018, он прошёл первое чтение в апреле того же года, после чего лежал без движения.

Согласно документу, избежать призыва можно, получив отсрочку, например, для учёбы, или имея полное освобождение по состоянию здоровья. Решение об отсрочке или освобождении принимает призывная комиссия. В настоящее время закон требует, чтобы повестка о необходимости явиться в военкомат вручалась гражданину лично и под расписку. Однако с 1 апреля призывнику можно будет вручать повестку не только лично или на работе, но и заказным письмом по адресу.