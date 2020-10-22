Депутат ГД предложил наносить на мед справки QR-коды

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Депутат Госдумы Ивану Сухарев предложил вносить медицинские справки в единую электронную базу, а также снабдить их QR-кодами для верификации. Свою инициативу он изложил в письме на имя глав Минздрава Михаила Мурашко.

Депутат пояснил, что сейчас в Интернете встречаются ресурсы, на которых пользователям предлагается приобрести медицинские справки, не посещая врачей. Он считает, что предлагаемые им меры будут способствовать борьбе с фальшивками, а также позволят любой организации быстро проверить подлинность предоставленной справки, сообщает RT.

Как писал NEWS.ru, одним из современных способов наживы мошенников на россиянах стали продажи справок об отсутствии коронавируса. Объявления об их продаже регулярно появляются в Сети, а стоимость таких справок оставляет 1-3,3 тысячи рублей. Юристы отмечают, что в покупке данной справки нет смысла, поскольку работодатель не имеет права требовать её от работника. При этом госорганы имеют полное право проверить такую справку. И если окажется, что она поддельная, то её владельца ждёт административная ответственность по статье о нарушении карантинных мер.