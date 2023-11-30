Депутат Федоров отреагировал на провокационные выпады казахстанских коллег Депутат Федоров: Башимов не привел ни одного аргумента и начал обзываться

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Евгений Федоров

Депутат Государственной думы Евгений Федоров ответил коллеге из Казахстана Марату Башимову, который назвал его человеком с интеллектом 13-летнего мальчика и посоветовал обратиться к психиатру. В беседе с NEWS.ru он заявил, что казахстанский парламентарий не привел ни одного юридического аргумента и позволил себе оскорбления в его адрес. По словам Федорова, своими заявлениями он не пытался поставить под сомнение дружбу России с Казахстаном, а просто озвучил юридический факт.

Уважаемый казахстанский коллега заявил, что он юрист, но не привел ни одного юридического аргумента, доказывающего его в правоту в данном вопросе. Вместо этого он просто начал обзываться. Таким образом, становится очевидно, что правовых аргументов у него просто нет. Речь шла не о том, чтобы поставить под сомнения дружбу России с Казахстаном, мои слова — информирование о юридическом факте, — объяснил Федоров.

Как пояснил депутат, республики вышли из состава Советского Союза незаконно, поскольку не были соблюдены процедуры по закону № 1409. Федоров отметил, что это также следует из международного права по итогам Второй мировой войны.

Башимов резко высказался в адрес Федорова, после того как российский депутат прокомментировал приговор членам группы «Народный совет Петропавловска» по делу о сепаратизме. Суд установил, что осужденные отрицают независимость Казахстана. В свою очередь Федоров заявил, что считает спорным образование казахстанского государства. Он призвал ввести ограничения в отношении страны, например взять с нее обязательство о невступлении в НАТО.