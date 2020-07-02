В Москве наблюдаются девятибалльные пробки

https://static.news.ru/photo/114d3544-bc7a-11ea-b21e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вечером 2 июля по всей Москве зафиксированы пробки в девять баллов, следует из сообщения пресс-службы департамента транспорта столицы, опубликованном в Telegram.

По данным ведомства, главной причиной возникновения дорожных пробок стало перекрытие движения по Тверской улице в обоих направлениях из-за случившегося пожара по адресу: ул. Тверская, 24.

Кроме того, в настоящее время ведутся дорожные работы на участке Волоколамское шоссе — МКАД, затруднение движения наблюдается на внутренней стороне.

Также негативно повлиял на дорожную ситуацию прошедший в столице дождь. Дептранс Москвы рекомендует автомобилистам выбирать пути объезда и воспользоваться общественным транспортом.

Как писал NEWS.ru, возгорание произошло 2 июля на втором этаже шестиэтажного жилого дома № 24 на Тверской улице. Здание является постройкой конца XIX века, оно находилось на реконструкции. На первом этаже расположены кафе Starbucks, «Хлеб насущный», «Караоке войс». Пожару присвоили четвёртый номер сложности. Пламени удалось распространиться на третий и четвёртый этажи. Предполагается, что причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при ремонтных работах. В тушении пожара были задействованы 12 расчётов. В 16:23 по московскому времени пожар локализовали.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате пожара на Тверской улице никто не пострадал.