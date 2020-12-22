Стало известно, в какую сумму россиянам обойдутся новогодние каникулы

https://static.news.ru/photo/3d829f6e-4424-11eb-b76e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Чтобы просто прожить новогодние каникулы и питаться, российской семье из четырёх человек потребуется около 20 тысяч рублей. С минимальным набором развлечений, таких как поход в кино и на каток, нужно около 40–50 тысяч. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Учитывая, что люди будут тратить и питаться дома, самое скромное — 500 рублей на человека. Семья из четырёх человек — две тысячи в день, десять дней — это двадцать тысяч. Это если не праздновать. Если праздновать, то тысяч сорок — питание и скромная культурная программа: один-два выхода в театр, в кино, может быть, катки. Поход в гости, принятие гостей — накрытие стола новогоднего, — сообщил эксперт.

Как отметил Колташов, в эти новогодние каникулы вырастут спрос и расходы россиян на кондитерские изделия и доставку еды — в это время жителям захочется отдохнуть, в том числе и от самостоятельного приготовления пищи.

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