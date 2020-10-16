Демограф считает, что убыль населения «сваливают» на коронавирус

https://static.news.ru/photo/fb9bc5ee-0fbc-11eb-af3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус не имеет отношения к катастрофической убыли населения. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Ранее сообщалось, что правительство спрогнозировало сокращение численности населения России в нынешнем году на 352,5 тысячи человек. Считается, что кроме падения рождаемости виной тому станет пандемия коронавируса.

Никакого отношения коронавирус не имеет к этим цифрам. Все эти цифры фиксировались в прогнозе Росстата ещё в 2013 году, — цитирует Крупнова НСН.

Он добавил, что следует разделять понятия «численность населения» и естественный прирост или убыль его. В последнем случае считаются только рождения и смерти, а при оценке численности населения добавляется компонент «миграция».

Демограф считает, что сейчас намеренно используется термин «численность населения». По его мнению, одно дело сказать, что правительство не управляет демографией, а другое дело — переложить ответственность на пандемию.

Прекрасный повод на неё свалить, — заключил Крупнов.

Кроме того, он рассказал, что в этом году в России естественная убыль населения будет доходить до полумиллиона. По его словам, это является объективным показателем. Такая глубокая яма продлится до конца 2030-х годов, и потери могут составить до трёх миллионов человек.

Пандемия в значительной степени повлияла на ухудшение прогноза по демографической ситуации в России, считают эксперты, писал NEWS.ru.