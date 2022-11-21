Демограф объяснил, почему женщины не хотят иметь второго ребенка Демограф Синельников: женщины не рожают второго ребенка из-за страха ухода мужа к другой

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Многие женщины, имеющие одного ребенка, решают, что лучше не рожать больше детей, так как опасаются ухода мужа к другой, заявил NEWS.ru профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. По его словам, если жена останется с одним ребенком, она его еще сможет поднять, воспитать без супруга или, по желанию, найти нового. Однако в случае если у матери трое детей, то поднимать их одной без мужа гораздо сложнее.

Найти нового мужа тоже будет очень трудно. Это приводит к отказу от рождения детей, когда один ребенок уже есть. Это приводит и к отказу к вступлению в законный брак. Многие живут так называемым гражданским браком, т. е. не хотят регистрировать отношения, потому что понимают, что их союз в любой момент может развалиться, даже если будут дети. В этом случае можно еще лишиться половины квартиры или другой ценной собственности, поэтому они предпочитают не узаконивать свои отношения, — пояснил Синельников.

Он добавил, что все эти факторы приводят к убыли населения (депопуляции) и его старению.

Ранее Синельников рассказал, что численность населения России в течение 30–40 лет действительно может сократиться до 110–120 млн человек при сохранении нынешней демографической политики. Он отметил, что с 1992 года, когда в стране впервые численность родившихся оказалась меньше количества умерших, подобная ситуация наблюдается и сейчас. По словам Синельникова, для увеличения рождаемости стоит переориентировать демографическую политику, в том числе стимулировать вступление в законный брак и на законодательном уровне обязать заключать брачный договор.