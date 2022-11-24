«Для нас красная звезда ассоциируется с убийством царской семьи» Как бывший организатор «Русских маршей», создатель движения за вынос Ленина из мавзолея и борец со всем советским был осуждён за реабилитацию нацизма

Фото: nalimov-michael.livejournal

21 ноября суд вынес приговор в отношении жителя Москвы и убеждённого монархиста Михаила Налимова, который наложил пентаграмму на орден Отечественной войны, выполненный в виде звезды. Активист правого толка, который борется за вынос Ленина из мавзолея, считает советские символы оккультными и сатанинскими, а также выступает против вакцинации и военной операции на Украине. Суд же посчитал, что мужчина этой опубликованной во «ВКонтакте» картинкой реабилитировал нацизм. Прокурор просил посадить активиста за это в колонию, но суд проявил мягкость и отправил его на принудительные работы. NEWS.ru рассказывает историю этого.

Заменить звезду на танк

26 июня к монархисту Михаилу Налимову за комментарием обратился журналист. Он хотел узнать мнение активиста о возбужденном против него уголовном деле. Так Налимов узнал, что за три дня до этого, 23 июня следователь отдела по расследованию особо важных дел столичного Следственного комитета возбудил против активиста дело о реабилитации нацизма. 8 июля домой к Налимову с обыском пришли силовики.

Внимание правоохранительных органов привлекли три поста Налимова, которые тот опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» больше чем за год до возбуждения дела — в мае 2021 года. К ним он прикрепил картинки поздравительных открыток ко Дню Победы, на которых изображался орден Отечественной войны I степени (красная звезда) с наложенной на него пентаграммой.

Изображение, из-за которого завели уголовное дело, напрямую связано с политической позицией мужчины. Он уверен, что советская символика несет в себе оккультный смысл, и решил доказать это наложением пентаграммы на красную звезду. При этом, как он рассказал NEWS.ru, к самому Дню Победы он относится с уважением, и требует лишь сменить символику воинской славы — желательно, на православный крест.

Мы православные люди, и для нас красная звезда ассоциируется не только с войной 1945 года, но и с убийством царской семьи, красным террором, гражданской войной и так далее. Почему нельзя взять нейтральный символ, который не раскалывает общество: [танк] Т-34 или георгиевскую ленту? — задался вопросом он.

Налимов — активист с монархическими взглядами. До 2009 года он состоял в националистической тогда партии «Родина» и «Справедливой России», к которой «Родина» присоединилась в 2006 году. Также он занимался организацией «Русских маршей».

Фото: Никеричев Андрей/АГН Москва

Но самая активная его деятельность проходила в рамках оргкомитета «За вынос Ленина». Это объединение правых сил боролось за ликвидацию мавзолея советского вождя на Красной площади. В рамках этого движения активисты проводили митинги и круглые столы в Госдуме и при этом пользовались поддержкой ЛДПР. На одном из таких круглых столов с темой «Оценка роли большевиков и их лидеров в мировой и российской истории» выступал националист Дмитрий Демушкин, которой сейчас проходит подозреваемым по делу о призывах к действиям против безопасности России.

Именно с деятельностью в рамках движения «За вынос Ленина» активист связывает внимание правоохранительных органов к себе. Он считает происходящее политическим давлением: «Я мешаю как лидер, как известный, уважаемый человек в православной среде». В то же время он признается, что на конфронтацию с властями в вопросе мавзолея идти не собирался: «Мы люди законопослушные и православные, это не наш путь».

Сейчас активистская деятельность Налимова выходит за рамки выступлений по вопросам российской истории и захоронения советского вождя. Он рассказал, что в ближайшее время планирует попытаться зарегистрировать политическую партию правого толка. Если его посадят, он обещает продолжать эту работу и, «как Ленин, писать письма».

Также он высказывает свое мнение по актуальным событиям. В 2021 году он выступал против прививок от коронавируса, а сейчас пишет посты с негативной оценкой ввода российских войск на территорию Украины. По его словам, монархисты не поддерживают идею «воевать с нашими братьями и сестрами, бомбить Киево-Печерскую лавру».

Фото: Министерство обороны РФ

Нацизм и сатанизм

Но дело завели все же из-за советской символики. В обвинительном заключении прокуратуры (есть в распоряжении NEWS.ru) говорится, что Налимов «совершил реабилитацию нацизма в форме распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы, связанных с защитой отечества».

Не позднее 04 мая 2021 года у Налимова М. А., осведомленного о популярности интернет-ресурса «ВКонтакте», возник преступный умысел, направленный реабилитацию нацизма. <...> Во исполнение своего преступного умысла, <...> действуя по мотивам идеологической ненависти и вражды к памятным датам России, связанным с защитой Отечества, <...> предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, <....> разместил следующие материалы, — говорится в документе.

Публикаций, фигурирующих в деле, всего три. Одна, с орденом Отечественной войны первой степени и наложенной пентаграммой, была сделана 4 мая 2021 года. Две другие, с такими же символами, были опубликованы в День Победы — на дате публикации во время суда отдельно заострял внимание прокурор (аудиозапись судебного заседания есть в распоряжении NEWS.ru).

Обвинение Налимову сначала предъявили по ч. 3 ст. 354.1 (реабилитация нацизма) — «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России». Спустя некоторое время часть заменили на четвертую — те же деяния, но совершенные с использованием интернета. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. Для Налимова прокуратура попросила четыре года колонии общего режима с арестом в зале суда.

Доказать факт осквернения символов воинской славы следствию помогла психолого-лингвистическая экспертиза директора АНО «Центр содействия развитию гуманитарных экспертиз „Независимый эксперт“» Данила Михеева. Имя этого эксперта в августе прогремело в СМИ: Минюст по запросу адвокатов подтвердил, что у него нет квалификаций для проведения тех экспертиз, результаты которых использовало следствие во многих делах.

Как писал Insider (юрлицо The Insider SIA признано Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента), 22-летний бакалавр конфликтологии, прошедший несколько курсов повышения квалификации, начинал свое сотрудничество с правоохранительными органами с жалоб в ФСБ на действия, которые считал экстремистскими. Уже будучи экспертом, он проводил экспертизы, которые легли в основу дел против участниц Pussy Riot Марии Алехиной и Люси Штейн, а также феминистки Дарьи Серенко (за символику «Умного голосования»). Кроме того, по его выводам был заблокирован сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (признан Минюстом незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента).

Налимов даже заказал рецензию на заключение Михеева (есть в распоряжении NEWS.ru). В ней эксперт-лингвист и культуролог приходит к выводу, что экспертиза допустила «грубое нарушение» методик исследования и его выводы вызывают сомнения. Среди нарушений — выводы, которые не входят в его компетенцию, а также неверное трактование понятия «пентаграмма».

Также он заказал собственную экспертизу (есть в распоряжении NEWS.ru), в которой специалист приходит к противоположным с Михеевым выводам. В ней отмечается, что пентаграмма несет негативный смысл только в виде перевернутой звезды, тогда как Налимов использовал обычную — «символ гармонии, здоровья, мистических сил».

Михеев даже приходил на заседание суда в качестве свидетеля. По словам Налимова, одетый в майку с символом Z эксперт посетил слушание за день до отправки на фонт. Но аргументы защиты не убедили судью.

Фото: miheev-politolog Сергей Михеев

Вражда к защите Отечества

В приговоре (аудиозапись его оглашения есть в распоряжении NEWS.ru) суд пришел к выводу, что Налимов виновен и действовал «по мотивам идеологической ненависти и вражды к дням воинской славы и защите Отечества». Его материалы же «оскорбили память защитников Отечества» и «глубоко оскорбили и унизили чувства и моральные ориентиры широкого круга лиц».

У Налимова, осведомленного о популярности интернет-ресурса «ВКонтакте», возник умысел на реабилитацию нацизма при помощи распространения выражающих явное неуважение обществу сведений о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества, — зачитала судья решение.

Прокуратура просила для активиста четыре года колонии общего режима. Судья назначила три года колонии с заменой наказания на принудительные работы на тот же срок. 10% зарплаты Налимова должны перечисляться в доход государства, а также ему в течение пяти лет будет запрещено администрировать страницы в интернете.

Принудительные работы предусматривают, что мужчину направят в специальное учреждение, где он будет трудится в течение шести дней в неделю без права на отказ от труда. Такое смягчение судья обосновала наличием у Налимова несовершеннолетнего ребенка и положительными характеристиками других людей.

Однако пока активист находится на свободе. Приговор еще не вступил в силу, и он намерен подать апелляцию. В любом случае он намерен продолжать свою активистскую деятельность.

Прокуратура требовала мне четыре года и арестовать в зале суда. За картинку! У них там людей кувалдами убивают и никто не реагирует, а здесь за одну картинку — четыре года. Я никогда не был фашистом, это чуждая нам идеология. Я всегда с уважением относился к ветеранам, у меня вся семья воевала, — рассказал он.

На своем последнем слове в суде он сказал, что не готов принять звезду как символ Победы, потому что для него это «символ террора и смерти». Также он обратился к стороне обвинения: «Вы не смогли сломать и запугать нас при Диоклетиане, Нероне, Сталине, не сможете и при Путине», — после этого судья сделала ему замечание за «некорректное высказывание в адрес высших должностных лиц».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Статья для давления

Адвокат правозащитной организации «Первый отдел» Евгений Смирнов рассказал NEWS.ru, что статья о реабилитации нацизма с момента своего появления в Уголовном кодексе и до 2021 года применялась очень сдержанно: каждый год выносилось около 10 приговоров. Однако в 2021 году количество рассмотренных дел выросло в три раза. По его словам, обычно по этой статье назначают наказание, не связанное с лишением свободы.

Отдельной статистики о том, какие и где высказывания легли в основу уголовных дел, нет, однако анализ практики по аналогичным статья (экстремизм, оправдание терроризма и прочее) показывает, что в подавляющем большинстве случаев людей преследуют именно за публикации в интернете, — подчеркнул он.

На резкий рост числа дел о реабилитации нацизма в разговоре с NEWS.ru обратил внимание и старший партнер проекта «Сетевые свободы» адвокат Станислав Селезнев. Он отметил, что летом 2021 года как раз было серьезно ужесточено наказание по этой статье. По его словам, она «по факту превратилась в инструмент преследования за „фейки о советской армии“». Эксперт обратил внимание на сходство формулировок с недавно введенной в Уголовный кодекс статьей о распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Селезнев отметил, что эту статью используют именно за посту в соцсетях просто потому, что в интернете удобнее искать и фиксировать высказывания, которые могут быть признаны «реабилитацией нацизма». В «Сетевых свободах» исследовали применение этой статьи на практике и выяснили, что к сентябрю по всей стране расследовалось 154 дела по ней — это рекорд с момента ее появления.

Взрыв числа расследуемых дел не сопровождается соответствующим увеличением количества приговоров. Мы полагаем, что они используются в качестве инструмента психологического давления на активистов, позволяя проводить обыски и допросы, изымать технику и в конечном итоге выдавливать из страны, — отметили эксперты.

Все опрошенные NEWS.ru адвокаты отметили, что в случае с экспертизой, проведенной не имеющим должной квалификации экспертом, есть шанс исключения результатов исследования из материалов дела при апелляции. По словам Селезнева, это может повлечь прекращение уголовного преследования и наступления последствий для судьи первой инстанции, прокурора и следователя, так как о недопустимости принятия таких экспертиз говорили как в Минюсте, так и в постановлении пленума Верховного суда. Однако Смирнов обратил внимание, что, «как показывает практика, экспертизы Михеева (эксперта по делу Налимова) принимаются судами уже и после опубликованных материалов о его компетентности».