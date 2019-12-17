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Россияне назвали роллы любимой едой на новогодних корпоративах. Исследование провёл сервис по поиску и заказу готовых блюд Delivery Club.

Вторую строчку в рейтинге предпочтений заняли хинкали, третью — шашлык или кебаб, четвёртую — пицца. Пятёрку лидеров замыкает мясная, рыбная либо сырная нарезка, пишет Lenta.ru.

В ходе исследования сотрудники портала изучали крупные заказы от пяти тысяч рублей, поступившие в рабочие дни последних недель декабря 2018 года из офисных центров. Кроме того, Delivery Club проанализировал предзаказы конца 2019-го.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и комедию «Один дома» Криса Коламбуса россияне назвали своими самыми любимыми кинолентами на Новый год.