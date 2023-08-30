«Делали без наркоза»: Дроздов рассказал, как перенес операцию Дроздов заявил, что хорошо себя чувствует после операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Известный телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенной операции. По его словам, которые приводит МК.RU, сама процедура длилась всего 15 минут. При этом Дроздову пришлось отказаться от наркоза — в его возрасте это слишком опасно.

Мне ее делали без наркоза: я все чувствовал. Перед вмешательством не переживал. Мне предложили сделать общий наркоз, но я не дал. В моем возрасте это опасно: может быть летальный исход. Поэтому мне сделали обезболивающее. И потом шесть уколов прямо в кишку. Сейчас такие новейшие технологии существуют: все делают быстро. Моя операция длилась минут 15, — рассказал зоолог.

Дроздов отметил, что сейчас находится под постоянным наблюдением медиков и соблюдает все их рекомендации, в частности, по вопросам питания. К примеру, ему приходится пить специальную воду, предназначенную для детей.

Ранее уже сообщалось, что врачи диагностировали у ученого дивертикулез, кишечную непроходимость, увеличение предстательной железы. Также в его почках выявили кисты. По словам самого Дроздова, он потерял 15 килограммов на фоне проблем со здоровьем. Он также сообщал, что после неудачного падения в январе у него ухудшилось зрение. Врачи выявили у него катаракту и глаукому.