Делаем торфяной горшочек за 2 минуты — вот мой способ: просто и экономно

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Торфяные горшочки для рассады можно легко сделать дома, потратив всего пару минут. Для этого не нужно специальных материалов или навыков — все необходимое наверняка есть под рукой.

Понадобится обычная туалетная бумага или бумажные полотенца, немного воды и любая небольшая форма вроде стаканчика. Бумагу нужно измельчить в блендере с водой до состояния густой кашицы. Если блендера нет, можно просто хорошо размять бумагу руками в миске с водой.

Полученную массу слегка отжимают и облепляют ею подготовленную форму, формируя стенки толщиной около сантиметра. Затем будущий горшочек оставляют сохнуть на день-два. Когда масса полностью высохнет, ее аккуратно снимают с формы — горшочек готов.

Такие самодельные горшочки ничем не уступают покупным. Они полностью разлагаются в земле, поэтому рассаду можно высаживать прямо в них, не травмируя корни. Бумага дает хорошую воздухопроницаемость, а стенки горшочка достаточно прочные, чтобы выдержать весь период выращивания рассады.

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