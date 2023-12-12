Дебют в кино, премия ТЭФИ: как сейчас живет телеведущая Ирада Зейналова

Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

Ирада Зейналова

Телеведущая Ирада Зейналова до 2016 года вела итоговую программу «Воскресное время» на Первом канале, после чего написала заявление об увольнении и перешла работать на НТВ. Что известно о ее жизни и карьере?

Чем сейчас занимается Ирада Зейналова

Ведущая в настоящий момент продолжает работать на телеканале НТВ, где каждое воскресенье с ней выходит авторская программа «Итоги недели».

В этом году Ирада Зейналова стала победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы». Церемония вручения прошла 8 декабря в Москве.

Зейналова во время награждения отметила, что уже получала ТЭФИ как репортер и поблагодарила организаторов премии за то, что они оценили ее как ведущую.

«Это был плохой год для нашего сообщества, потому что очень много наших (сотрудников СМИ. — NEWS.ru) погибли. И я не беру даже Россию, я беру просто по всему миру — хотя бы 70 человек, которые погибли в Газе. Наше сообщество очень хрупкое, уязвимое, к сожалению, оно такое. <...> Репортеры всегда попадают в рай, потому что это самая уязвимая профессия», — сказала Ирада Зейналова.

Ирада Зейналова в 2023 году также дебютировала в кино. Телеведущая снялась в фильме «Чайка» в роли репортера. Она иногда появляется в кадре и берет интервью у главного героя Чайки, а также заглядывает в его фантазии.

Зейналова с 2021 года находится в санкционном списке Украины.

Что известно о личной жизни Ирады Зейналовой

Ирада Зейналова впервые вышла замуж за журналиста Алексея Самолетова. Супруги развелись спустя 20 лет брака в 2015 году. Они вырастили сына Тимура, он окончил факультет международных отношений МГИМО.

«После учебы отработал какое-то время в Министерстве сельского хозяйства, потом его отправили в миссию в Судане. Приехала к нему и была в шоке. Я бывала на войне много раз, в зонах бедствия, но никогда не видела такой нищеты и ужаса. И мой ребенок со своей юной женой 22 лет оказались в этом кошмаре. Они жили в аду полтора года. Потом там началась война, и их эвакуировали», — рассказала Зейналова для Teleprogramma.pro.

В декабре 2016 года телеведущая сыграла свадьбу с военным корреспондентом Александром Евстигнеевым. Коллеги вместе по сей день. Они проживают в Москве.

Что известно о скандалах с Зейналовой

Несколько лет назад широко обсуждался ролик с Ирадой Зейналовой, на кадрах которого она нецензурно попросила ребенка выйти из кадра. Телеведущую со съемочной группой тогда отправили снимать ролик о семье русского боярского рода Романовых в Тобольск. На момент эфира в городе были морозы около 40 градусов.

Журналистская этика не позволяла Зейналовой надеть перчатки или шапку. После ряда неудачных попыток в удавшийся дубль попал мальчик, который ходил мимо и махал рукой на камеру. После слов оператора о том, что потребуется еще съемка, телеведущая не выдержала и нецензурно попросила ребенка уйти из кадра.

«Поскольку в этот момент я читала очень много Раневскую, то мне, казалось, что я шикарно и интеллигентно поговорила с этим молодым селянином. Надеюсь, он стал мэром Тобольска и все у него хорошо», — объяснила произошедшее Зейналова.

В 2020 году активно обсуждалась ошибка Ирады Зейналовой в прямом эфире канала НТВ, когда она заявила о 40 тысяч погибших от коронавируса в России. Однако в день выхода программы в РФ было зарегистрировано 5389 зараженных и 45 летальных исходов.

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