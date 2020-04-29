Данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу в Интернете

https://static.news.ru/photo/cb96b07e-89d0-11ea-99a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утечка личных данных затронула около 12 млн граждан, бывших клиентами МФО в 2017-2019 годах.

Продавец базы данных заявляет, что в ней содержатся ФИО и все паспортные данные заёмщиков, а также их номера телефонов, электронных кошельков. РБК провёл собственное расследование и обзвонил часть клиентов МФО, информация о которых есть в «пробнике» базы данных, её бесплатной части. Четверть из тех, до кого удалось дозвониться, сообщили , что оформляли микрозаймы в компании «Микроклад».

Уточняется, что в базе данных нет информации о СНИЛС клиентов, номера которых обычно требуются при оформлении микрозайма онлайн, но мошенники, купившие базу, могут пытаться выяснить эту информацию при звонке.

Как писал NEWS.ru ранее, сеть отелей Marriott International объявила об утечке данных 5,2 млн посетителей в результате незаконного доступа к базам данных. В сообщении компании уточняется, что доступ мог быть осуществлён через учётные записи двух сотрудников объекта, работающего по франшизе.