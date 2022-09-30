«Дамокловым мечом висит»: нужно ли освободить врачей от «уголовных рисков» В правительстве готовятся декриминализировать деятельность медиков. Подробности — в материале NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжается дискуссия о возможной декриминализации медицинской деятельности в России. В Госдуме сообщили — началась разработка законопроекта, который предполагает полный или частичный отказ от понятия «услуга» применительно к здравоохранению. Вместо него предлагают использовать термин «медицинская услуга». Опрошенные NEWS.ru юристы сошлись во мнении, что смена понятий ничего не изменит, а врачи, как ни странно, и вовсе выступили против декриминализации медицинской деятельности.

Работа начата

28 сентября в Минздраве прошло закрытое совещание, на котором обсуждали внесение в законодательство поправок, позволяющих отказаться от понятия «услуга» применительно к здравоохранению, сообщает «Медвестник». Предложены два варианта документа.

В первом термин исключен из законодательства не полностью, а только применительно к медпомощи в рамках программы госгарантий. Для этого предлагается вывести термин «медицинские услуги» из-под действия закона «О защите прав потребителей». Второй проект предполагает полное исключение из законодательства термина «медицинская услуга» по отношению к медицинской деятельности, пишет издание.

По законопроекту работа начата, сообщили NEWS.ru в комитете ГД по охране здоровья. Какой именно вариант находится в разработке сейчас, там не уточнили.

На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что врача нельзя подвергать судебному преследованию, в России необходимо декриминализировать врачебную деятельность.

Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики. Но во врачебной практике декриминализация врачебной деятельности — это важная компонента. У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием, — сообщил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналогичное мнение высказал ректор ПМГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений Петр Глыбочко на больших парламентских слушаниях по вопросам развития системы высшего образования в июне этого года. Он обратился с просьбой убрать слово «услуга» из законодательства о медицинской деятельности . «Мы оказываем медицинскую помощь», — подчеркнул он.

Врачей необходимо оградить от применения к ним ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Готовящиеся изменения в законодательство не призваны освободить медработников от ответственности за халатность или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, подчеркнул он.

Количество врачебных ошибок растет

Согласно данным Следственного комитета РФ, в 2021 году было возбуждено более 2000 уголовных производств в отношении медицинских работников по причине допущения врачебных ошибок. Такие цифры показывают, что количество уголовных дел возросло на 24% по сравнению с 2021 годом. Более 6000 жалоб поступило в СК на некачественное оказание медицинской помощи гражданам России, среди которых учтены и врачебные ошибки.

Статисты, занимающиеся исследованием подобного вопроса, сделали акцент на том, что чаще всего халатное отношение к своей работе позволяют анестезиологи-реаниматологи, хирурги, акушеры-гинекологи. Около 73% врачебных ошибок допущено в городских медицинских учреждениях, и лишь 27% — в клиниках сельского типа. Из них 6% принадлежат частным медицинским организациям, а остальные 94% — бюджетным, такие данные приводит портал «РОСПРАВОМЕД».

Согласно статистике ВОЗ, 77% общего числа больных излечиваются, 23% — не излечиваются или получают недостаточную медицинскую помощь, 0,7% — страдают от врачебного вмешательства. Основным критерием врачебной ошибки является заблуждение врача, которое вытекает из определенных объективных условий и не содержит элементов халатности. Врачебные ошибки делят на три вида: диагностические (неправильное распознавание болезни), тактические (ошибочный выбор времени проведения операции, ее масштаба), технические (неверное применение техники, медикаментов).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Когда он за это сидит в железной клетке, это дикость»

Идею о недопустимости применения к врачам статьи № 238 (наказание — до шести лет лишение свободы) считает правильной юрист, эксперт по качеству оказания медицинской помощи Иван Печерей. В беседе с NEWS.ru он сообщил, что любой медик — это человек, который имеет право на ошибку, а «когда он за это сидит в железной клетке, это дикость». Однако полностью неподсудными врачей делать тоже нельзя. Как таковая полная декриминализация деятельности врача недопустима.

Медицинские работники должны привлекаться по статьям: № 109 (причинение смерти по неосторожности, лишение свободы на срок до 2 лет. — NEWS.ru) и № 118 (причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью, лишение свободы до одного года. — NEWS.ru). Эти преступления — небольшой тяжести. Если брать реальную юридическую практику, за них редко дают реальный срок. Этих статей вполне хватает для того, чтобы дать правомерную оценку действий медицинского работника и чтобы он понес какое-то наказание. Иван Печерей юрист, эксперт по качеству оказания медицинской помощи

Вот только исключение из законодательства термина «медицинская услуга» не будет способствовать тому, что к медикам применят статью № 238. По крайнем мере в рамках действующего правового поля, отмечает эксперт.

Конечно, эти вещи отчасти взаимосвязаны, но не настолько сильно, чтобы удаление одного термина и замена его другим привело к тому, чтобы правоприменители не применяли данную статью. Я полагаю, что применение статьи продолжится. Чтобы этого избежать, необходимо конечно, постановление пленума Верховного суда, который поставит в этом вопросе окончательную точку, — сообщил он.

Проблема смежных понятий «медицинская помощь» и «медицинская услуга» существует, но замена одного другим ситуацию не изменит, сообщила в беседе с NEWS.ru медицинский адвокат Екатерина Батурина. В законе сейчас нет эффективных механизмов, которые бы позволили оценивать качество оказание медицинской помощи на всех этапах, всеми медицинскими учреждениями (не только по ОМС, но и частными).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как минимум должны быть проработаны механизмы, которые позволят пациенту защитить себя, получить достойную компенсацию, рассчитывать на качественную и быструю по срокам экспертизу. Сейчас этого в законе нет, сообщила эксперт.

Поэтому путь декриминализации — это самое последнее, о чем может идти речь. Декриминализация в нынешней ситуации способна погубить систему здравоохранения. Единицы уголовных дел в отношении врачей до суда доходит. Большинство вопросов уходят в плоскость гражданского процесса. Екатерина Батурина медицинский юрист

Если законодатели пошли таким путем, необходимо декриминализировать саму статью № 238, сообщила NEWS.ru медицинский юрист, адвокат Екатерина Нечаева. В противном случае данная инициатива не имеет смысла. Потому что к ответственности врача привлекают «не за конкретную услугу, а за конкретные действия». И если врач совершил преступление, но назвали это каким-то другим словом, суть не меняется. Ответственности все равно не избежать.

Если медицинская помощь не будет рассматриваться как услуга, то она под действие статьи № 238 попасть не сможет. Это одновременно и хорошо, и плохо, сообщил в беседе с NEWS.ru сопредседатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал. Из плюсов — врачей не будут сажать за решетку за совершение ошибок. Это справедливо, потому что медработник всегда идет на обоснованный риск. Медицина как наука несовершенна, стопроцентный результат не может гарантировать даже профессор с 40-летним стажем.

Из минусов — за действия, квалифицированные по другим статьям, медики могут не нести заслуженного наказания из-за срока давности. По статье № 238 оно составляет 10 лет, а по статье № 109 — всего 2 года. На практике же часто выходит так, что пока идет расследование, срок давности проходит. Главная причина — медицинские экспертизы делаются очень долго.

Если действительно так будет происходить, количество вынесенных приговоров будет меньше в связи с истечением срока давности. Вряд ли это в целом снимет проблему уголовного преследования. Тут необходимо говорить об изменении правоприменительной практики. Андрей Коновал председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие»

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Безнаказанность развяжет руки

Вопрос о возможной декриминализации медицинской деятельности очень неоднозначный, сообщает NEWS.ru пластический хирург, кандидат медицинских науке Андрей Копасов. С одной стороны, сейчас врач не хочет брать на себя ответственность и быстро принимать решения, потому что над ним дамокловым мечом висит статья закона. Это, конечно, большая проблема. С другой — безнаказанность развяжет руки недобросовестным медикам и начинающим специалистам, которые смогут проводить необоснованные манипуляции.

Я пока не вижу большого плюса в том, чтобы декриминализировать медицинскую деятельность. Врачи напрямую отвечают за жизнь и здоровье человека. Прежде всего они должны бояться не закона, а возможности навредить пациенту. Если снять всю уголовную ответственность, это может привести к оказанию неквалифицированных услуг под видом медицинской помощи. Но в том виде, в котором закон есть сейчас, он тоже существовать не может. Стоит рассмотреть эту статью и подкорректировать. Андрей Копасов пластический хирург, кандидат медицинских науке

В западных странах существуют специальные независимые медицинские комиссии, на которых рассматриваются врачебные ошибки, сообщает Копасов. Если произошел инцидент, то он попадает не в суд или к прокурору (которые не сильны в медицине и принимают решения однобоко), а непосредственно в сообщество профессионалов. Если ошибка будет признана, тогда материалы направляются в суд, который назначает меру наказания. В России также следует ввести подобную практику. Это поможет значительно сократить время рассмотрения дел и объективно оценивать деятельность врачей.

Главная проблема российского здравоохранения — недофинансирование, сообщает Андрей Коновал. Из-за этого не исполняются стандарты и порядок оказания медицинской помощи, которые утверждены нормативными документами. По мнению эксперта, это одна из причин врачебных ошибок. Медики перерабатывают, устают, не обеспечиваются необходимыми ресурсами. Поэтому снизить число уголовных и административных дел в отношении медиков помогут финансовые вливания в отрасль, считает он.