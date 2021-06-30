«Дальше будет хуже»: психиатр оценил драку за вакцину под Москвой

Психиатр Александр Федорович в беседе с NEWS.ru оценил произошедшую в подмосковном Пушкино драку в очереди на прививку от COVID-19. По мнению специалиста, в условиях всеобщей паники стоит ожидать, что подобные случаи будут происходить чаще.

Да, паника наведена. Сделана она на уровне, скажем так, военного времени, когда паникёров надо было расстреливать, когда они были диверсантами, — подчеркнул он.

По его словам, ситуация будет развиваться по двум направлениям. С одной стороны, люди станут покупать фейковые сертификаты о вакцинации, которые подорожают из-за спроса. С другой стороны, производители вакцин из-за наращивания темпа и роста спроса будут чаще ошибаться при производстве.

Мы столкнёмся именно с такими ситуациями, когда люди перестают быть людьми и уже бьются за выживание. Ведь если ты не успел сделать — тебя если не увольняют, то отстраняют от работы. Поэтому я думаю, что ничего удивительного в этом нет, — заключил он.

29 июня в торговом центре города Пушкино Московской области подрались мужчина и женщина. Инцидент произошёл в очереди на вакцинацию, так как мужчина хотел поставить прививку вне очереди. У участницы драки диагностировали перелом челюсти, пишет Life Shot.

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