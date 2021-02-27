«Да» и «нет» не говорить: эксперты рассказали, как опознать мошенников

https://static.news.ru/photo/67e53528-78db-11eb-8f84-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При любых подозрительных звонках не стоит продолжать разговор, а лучше сразу класть трубку. Такой совет дали эксперты в качестве способа обезопасить себя от телефонных мошенников.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рекомендовал не говорить звонящим лишнего — ни личной информации, ни персональных данных, ни простейших слов «да» или «нет».

Кто бы вам ни звонил, не говорите ни «да», ни «нет». Вместо «да» говорите «слушаю вас» или «алло». Вас спрашивают: «Это вы?» Не говорите «я», говорите «возможно», — цитирует Власова RT.

При звонках неизвестных, утверждающих, что они из службы безопасности банка, которая обеспокоена подозрительной операцией с картой, следует взять эту самую карту и позвонить на указанную на ней горячую линию кредитной организации, напомнил эксперт.

Якобы бесплатное медицинское обследование — тоже одна из давних уловок. В 90% случаев человека, который прошёл такой осмотр, долго изматывают и просят подписать бумагу якобы для отчётности, а потом оказывается, что человек вышел с огромным кредитом.

Звонки от всяких «социальных служб», сообщающих, что человеку положена бесплатная путёвка в санаторий или курс реабилитации после коронавируса, — также в арсенале мошенников. Лучший способ не попасться — перезвонить в свою поликлинику или в соцслужбу своего района по официальному телефону и прояснить все вопросы.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, в свою очередь, посоветовал ставить под сомнение любую информацию, которая выглядит неправдоподобной или оказалась не вполне ожидаемой. А ещё лучше — задавать как можно больше наводящих вопросов.

Если изучить основы, то будет легче воспринимать разные сценарии, которые навязывают мошенники. Надо задавать уточняющие вопросы: «Как это произошло? Что случилось?» — рассказал Щельцин.

По его словам, это поможет застать собеседника врасплох. Особенно в ситуациях, когда злоумышленники сообщают о неких проблемах у близких людей. Так можно быстро убедиться, что звонящий не обладает полной информацией и, скорее всего, мошенник.

Ранее, как писал NEWS.ru, психотерапевт Игорь Салынцев рассказал, как не попасть под гипноз телефонных мошенников.