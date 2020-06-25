ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

https://static.news.ru/photo/ce710ce2-b79b-11ea-8d43-fa163e074e61_660.jpg Фото: cikrf.ru

Центральная избирательная комиссия заявила о том, что сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке. Об этом сообщается в Telegram-канале Центризбиркома.

На сайт ЦИК России идет DDоS-атака, — говорится в сообщении.

До этого зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал о том, что он получил сообщение о возможной атаке, которая содержала «240 тысяч запросов в секунду». По его мнению, у кого-то есть «желание проверить систему на прочность», передаёт РИА Новости.

25 июня, в день начала голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию, в ЦИК заявили о том, что на сайте комиссии случился сбой. Позднее член комиссии Антон Лопатин пояснил, что причиной стала огромная нагрузка на ресурс.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. При этом во время обращения к россиянам президент вновь заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

Как писал NEWS.ru, накануне глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что подконтрольные западу СМИ, соцсети и некоммерческие организации (НКО) выбрали в качестве цели для «внешней атаки» общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.