От 10 до 30% семейных мужчин в России растят не своих детей и не знают об этом. Момент истины становится для них трагичным, потому что подсознательно представители сильного пола воспринимают ребёнка, которого они воспитывают, своим наследником. О том, почему женщины беременеют от мужчин на стороне, а детей растят с супругом, — в материале NEWS.ru.

Порой представительницы прекрасного пола выбирают себе в пару человека, который не сильно их восхищает, однако является спокойным, надёжным и семейным человеком. В то же время, женщинам, как и другим самкам в природе, свойственно искать самого достойного претендента на роль генетического отца будущего ребёнка. По этой причине их подсознательно тянет к альфа-самцам — мужчинам, которые обладают высоким уровнем тестостерона, пользуются популярностью у девушек, но не факт, что станут примерными отцами. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Некоторые женщины решают жить с образцовым семьянином, а на стороне встречаться с особенно привлекательными для неё мужчинами. Такие интриги порой заканчиваются беременностью от любовника. Мужу же девушка говорит, что он скоро станет «папой».

Более того, в том, что отцом ребёнка является супруг, женщина может убедить и саму себя. Иногда девушки даже забывают, что вступали в интимную близость с кем-то ещё — это событие вытесняется из сознания в подсознание. То же самое иногда происходит с травматическим опытом. Так женщина чувствует себя более комфортно психологически — ей ведь теперь нужно растить этого ребёнка со своим мужем. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Кроме того, завести потомство от любовника женщина может преднамеренно. Обычно это происходит в семьях, где у неё не получается забеременеть от супруга. Представительницы прекрасного пола в таком случае успокаивают себя тем, что изменили мужу из благих намерений — чтобы сохранить семью, пояснил психолог.

Между тем, толкнуть женщину на измену также может желание найти себе молодого любовника. В зрелом возрасте некоторых девушек привлекает инфантильность, спонтанность, непосредственность и детская энергия, которая есть у более юных партнеров, отметила в разговоре с NEWS.ru психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина.

Влечение к молодым мужчинам также обычно испытывают представительницы прекрасного пола с высоким уровнем тестостерона и сильным либидо. Часто среди таких женщин встречаются карьеристки.

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Цена обмана

Провести тест на отцовство мужчин обычно толкают проблемы в отношениях с женой или предположения окружающих о том, что супруга «нагуляла» ребёнка на стороне. Этот вопрос становится для представителей сильного пола довольно острым: воспитывая ребёнка, мужчина вкладывает в него свои ресурсы — время, деньги и любовь — и бессознательно воспринимает, как наследника, отметил Денисов-Мельников.

Мужчины, которые узнают о том, что растят чужих детей, сталкиваются с большим эмоциональным потрясением. В этот момент они также осознают, что их долго обманывала любимая супруга. Особенно сложно приходится тем «отцам», которые воспитывают мальчика.

Мужчины в принципе лучше относятся к детям женского пола. Чужую девочку им обычно воспитывать легче, чем мальчика. Однако нужно понимать, что в любом случае для человека будет большим потрясением узнать, что он растил не своего ребёнка, — заявил Денисов-Мельников.

Бросит ли мужчина супругу после раскрытия тайны, зависит от особенностей его характера, видит ли он свою жизнь с другой женщиной. Некоторые принимают ситуацию и прощают жену. Тем не менее, в любом случае события становится большим испытание для брака.

Доля семей, в которых мужчины растят чужого ребёнка варьируется, зависит от региона. Более высокой она может быть в таких городах как Москва и Санкт-Петербург: в них превалируют более свободные нравы, чем в маленьких городах и сёлах, заключил клинический психолог.