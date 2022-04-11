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«Чувствует себя не рабом»: Пригожин о юбилее Сигала в Москве

Пригожин о юбилее Сигала в Москве: «чувствует себя не рабом»
12:22, 11 апреля 2022
«Чувствует себя не рабом»: Пригожин о юбилее Сигала в Москве Иосиф Пригожин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Американский актёр Стивен Сигал, являющийся гражданином России с 2016 года, отметил свой 70-летний юбилей в Москве. Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему он праздновал день рождения в столице России, а не на родине. По его мнению, Сигал является мудрым человеком, который комфортно себя чувствует в «нашей среде».

У него здесь много друзей и, естественно, он уже много лет верен своим действиям и поступкам. То, что на фоне всех обстоятельств Сигал сохраняет спокойствие и находится здесь, я думаю, что это говорит о его мудрости и взглядах. Здесь он чувствует себя не рабом, а свободным человеком, чьё актёрское мастерство завоевало уважение и авторитет в глазах большой аудитории. Ему это нравится, он чувствует себя комфортно, — объяснил Пригожин.

Сигал праздновал юбилей в одном из столичных ресторанов в кругу близких друзей. Поздравить актёра пришли ведущий Владимир Соловьёв, который переводил речи актёра и отчасти был ведущим вечера, Маргарита Симоньян с супругом Тиграном Кеосаяном, Виктор Дробыш, Алексей Чадов, дипломат Олег Фирер и другие. Обращаясь к гостям, Сигал поблагодарил всех, кто пришёл его поздравить.

Ранее Пригожин в разговоре с NEWS.ru отреагировал на новый выпад Макса Барских в сторону России. Украинский певец нелестно отозвался о работе Тимати, певицы Славы и Яны Рудковской. По его словам, артисты из соседнего государства вели себя слишком вседозволенно. Он напомнил музыкантам, что они стали звёздами только благодаря русскому языку, который позволил им захватить музыкальный рынок.

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