Каждый пятый мужчина и каждая четвертая женщина проверяют телефон своего партнера. Как желание читать переписку близкого человека характеризует отношения и нужно ли доверять друг-другу свои смартфоны, NEWS.ru рассказал психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Максимально успешными можно назвать те отношениями, в которых у партнёров нет секретов друг от друга, считает специалист. Это подразумевает то, что супруги не ставят друг от друга пароли на смартфонах. При этом несмотря на наличие доступа к гаджету второй половинки, потребности «покопаться» в нём всё равно нет.

Если же возлюбленный всё время норовит прочитать вашу переписку, это говорит о том, что ему не хватает внимания, заботы и ласки.

Люди переживают, ревнуют и стремятся проверить телефон, когда чувствуют, что в отношениях есть какие-то проблемы. Девушка, которую буквально носят на руках, вряд ли будет хотеть проверить телефон партнёра. Тот факт, что человек, который в достаточном объёме получает любовь и заботу, постоянно в чём-то подозревает супруга, говорит о тревожном расстройстве Валентин Денисов-Мельников психолог-сексолог психолог-сексолог

При этом стоит понимать, что, если человек задался целью найти что-то обличающее партнёра, ему обязательно это удастся. Будучи в состоянии повышенной тревожности люди могут видеть признаки предательства в абсолютно безобидных вещах, отмечает клинический психолог. Если девушка, к примеру, увидит в истории браузера супруга сайт цветочного магазина, она может убедить себя в том, что партнёр собирается сделать подарок любовнице.

Как себя вести

Вместо того, чтобы пытаться залезть в смартфон партнёра, психолог советует попытаться построить с ним доверительный разговор: объяснить, что вас не устраивает в отношениях и попросить успокоить. Человеку, к которому с такой просьбой обратились, следует подробно ответить на все вопросы и первому предложить показать переписку.

Когда человек показывает готовность без просьбы продемонстрировать информацию в своём гаджете и дать пояснения, уровень тревожности у партнёра резко снижается. Ведь в таком случае супруг понимает, что вторая половинка от него ничего не скрывает, — заявил клинический психолог.

Снизить тревожность возлюбленного также можно сообщая ему о своих передвижениях в течение дня или же присылая фото из ресторана, который вы решили посетить с коллегами. Достаточная информированность избавляет человека от необходимости излишне фантазировать о происходящем.

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Если вы застукали партнёра за прочтением личной переписки, не стоит возмущаться. Такая реакция приведёт к эскалации конфликта. Напротив, следует протянуть любимому руку «помощи» — узнать, что его беспокоит. Подобный подход даст шанс наладить отношения. После душевного разговора психолог рекомендует сказать партнёру, что вы готовы показывать ему содержимое гаджета, если он попросит.

Не нужно ругаться и говорить о том, что смартфон — ваше личное пространство. Это закончится ростом недоверия и еще большим желанием проверять гаджет, — заявил эксперт.

Что говорят клиенты

Психолог рассказал, что большая часть его клиентов читала переписки своих партнёров или заявляла о желании это сделать.

Однажды женщина разблокировала смартфон мужа, приложив к гаджету его палец, пока тот спал. Таким образом она узнала, что супруг на протяжении двух лет изменял ей с любовницей. Нужно ли это было узнавать женщине или нет — большой вопрос, отмечает сексолог. Всё дело в том, что супруги жили достаточно мирно и мужчина не собирался уходить из семьи.

Чаще всего люди, которые таким образом находят тайны своих возлюбленных, заявляют о том, что предпочли бы не знать о них. Тем, кто подумывает о прочтении переписки партнёра, психолог рекомендует для начала определиться, готовы ли вы принять всё, что узнаете и что впоследствии будете с этим делать.