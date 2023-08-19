ЧП со станцией «Луна-25»: что случилось перед посадкой, что за миссия

Фото: Роскосмос

В Роскосмосе сообщили о внештатной ситуации, которая произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту. Сейчас специалисты анализируют случившееся. Что известно о ЧП с «Луна-25» и о миссии этой станции?

Когда и зачем полетела «Луна-25»

Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Как рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, одна из целей космической миссии — поиск воды на спутнике Земли. Еще во времена СССР ученым удалось узнать о наличии на Луне водорода, но его соединения так и не были найдены. Новые исследования должны были позволить понять, как в целом эволюционировала Солнечная система.

«На „Луне-25“ есть приборы, которые относятся к тому, что сейчас называют ядерной планетологией. Регистрируя воздействие космического излучения на поверхность Луны, они позволяют узнать, что там происходит. Кроме того, на „Луне-25“ есть манипулятор — это что-то вроде руки, которая будет щупать лунную поверхность, чтобы оценить ее физико-химические свойства. Все это фундаментальные задачи „Луны-25“», — рассказывал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Как летела «Луна-25»

17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности при помощи телевизионных камер комплекса СТС-Л. На фотографии был изображен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли. 18 августа автоматическая станция скорректировала орбиту вокруг естественного спутника Земли.

«Сегодня в 09:20 мск двигательной установкой автоматической станции была выполнена коррекция орбиты длительностью 40 секунд. Ее цель — обеспечение наилучших условий для последующего построения предпосадочной орбиты», — говорилось в сообщении Роскосмоса.

19 августа «Луна-25» зафиксировала падение метеорита на поверхность естественного спутника Земли. Предположительно, он принадлежит метеорному потоку Персеиды, который станция пересекала во время полета.

«Прибор ПмЛ (пылевой монитор Луны. — NEWS.ru), предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны, и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал событие удара микрометеорита. Скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который автоматической станции „Луна-25“ удалось успешно пересечь во время перелета к Луне», — сообщала пресс-служба Роскосмоса.

Что известно о внештатной ситуации с «Луной-25»

Сегодня стало известно о произошедшей внештатной ситуации при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту. Сейчас специалисты выясняют подробности.

«В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации», — указано в сообщении.

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