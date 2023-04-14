Члена банды Басаева осудили за преступления, совершенные более 22 лет назад Суд приговорил к пожизненному сроку члена банды Басаева за нападение на военных в Чечне в 2000 году

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Суд приговорил к пожизненному лишению свободы Хафиза Раззакова, за нападения на сотрудников правоохранительных органов в Чечне, совершенные в 2000 году, сообщили в Следственном комитете России. Отмечается, что фигурант являлся членом банды Шамиля Басаева и Хаттаба.

Следствием установлено, что в марте 2000 года Раззаков в составе преступного сообщества, численностью не менее 100 человек, под общим руководством Басаева и гражданина иностранного государства Хаттаба, в горно-лесистой местности к югу от села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики, в ходе вооружённого мятежа, совершил вооружённое нападение на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района Чеченской Республики, — говорится в сообщении.

В ходе нападения тогда погибли 26 милиционеров и шестеро военнослужащих. Кроме того, после совершенного нападения участниками преступного сообщества захвачены в плен и в последующем убиты с особой жестокостью девять сотрудников милиции и один военнослужащий.

В ноябре 2022 года сотрудники ФСБ и СК задержали двух других участников банды Басаева и Хаттаба, в августе 1999 года совершивших нападение на территории Ботлихского района Дагестана. Тогда погибли более 280 человек, свыше 800 были ранены, среди них военнослужащие, правоохранители и гражданские лица.