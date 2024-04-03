Член СПЧ Кабанов назвал количество нелегальных мигрантов в России Член СПЧ Кабанов: свыше 70% от общего числа приезжих — это нелегалы

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Кирилл Кабанов

Более 70% от общего числа мигрантов находятся в России нелегально, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, эти люди работают в теневом секторе и не платят налоги. Он добавил, что нелегалы, помимо того, что приезжают сами, привозят в РФ еще и свои семьи, которые вовсе не работают и «непонятно чем занимаются».

Президент РФ говорил, что у нас на рынке труда всего 3,7% мигрантов, почти 4%. Но это те, кто работает в легальном секторе. Свыше 70% от общего числа приезжих — это нелегалы. Они работают в теневом секторе, то есть налоговая служба их не видит. И это мы еще не берем членов семей этих людей и тех, кто вообще в принципе ничем не занимается в России, — сказал Кирилл Кабанов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предложил подумать, как можно контролировать финансовые потоки мигрантов. Это, по его словам, позволит соответствующим органам отслеживать на карточках приезжих все движения денежных средств, а именно получение зарплат, переводы за границу. По его словам, этим мог бы заняться один из системообразующих банков России.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что миграционное законодательство однозначно нуждается в усовершенствовании и работа уже идет по нескольким направлениям. Он напомнил, что законопроект, который готовят правительство и МВД России, ужесточит требования при въезде и пребывании мигрантов в стране.