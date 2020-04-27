Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн человек

https://static.news.ru/photo/a9e9c48a-88ad-11ea-9ee8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 3 млн человек. Об этом сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что всего на 27 апреля заразились 3 млн 3 тыс. человек, умерли 6,92% из них — 207,8 тысячи человек. При этом, поскольку отметка в 1,5 млн заразившихся была преодолена 10 апреля, показатель вырос вдвое примерно за 18 дней.

Как писал NEWS.ru, около 88% пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), подключённых к аппарату искусственной вентиляции лёгких, умирают. Об этом заявили американские учёные.