Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн человек

20:30, 27 апреля 2020 19
Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 3 млн человек. Об этом сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что всего на 27 апреля заразились 3 млн 3 тыс. человек, умерли 6,92% из них — 207,8 тысячи человек. При этом, поскольку отметка в 1,5 млн заразившихся была преодолена 10 апреля, показатель вырос вдвое примерно за 18 дней.

Как писал NEWS.ru, около 88% пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), подключённых к аппарату искусственной вентиляции лёгких, умирают. Об этом заявили американские учёные.

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