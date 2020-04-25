Число выздоровевших россиян после COVID-19 увеличилось на 517

https://static.news.ru/photo/99ba5e86-879e-11ea-a749-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число россиян, выздоровевших после коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) достигло 6767. За последние сутки выписались 517 граждан. Количество новых случаев заражений — 6361 в 83 регионах.

За всё время наблюдений в РФ зарегистрировали 80 949 пациентов с COVID-19. Умерли 747 человек (+66 за последние сутки), передаёт портал «Стопкоронавирус.рф».

В мире заразились более 2,9 млн жителей, скончались более 202 тысяч. Больше всего жертв COVID-19 в США, Испании, Франции, Германии и Великобритании. Излечились более 817 тысяч граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в китайском городе Ухань выписали всех пациентов из больниц, проходивших лечение от коронавируса. Об этом рассказал представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.