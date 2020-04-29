Число смертей от коронавируса в мире перевалило за 217 тысяч

https://static.news.ru/photo/d9d0ae5e-89e1-11ea-9976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Martínez/Global Look Press

В мире число жертв заболеваний, связанных с COVID-19, достигло 217 тысяч. За последние сутки скончались более шести тысяч пациентов с коронавирусом.

Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса, осуществляющий мониторинг ситуации с распространением заболевания в мире. С начала пандемии было зафиксировано 3 млн 116 тыс. 992 случая инфицирования, передаёт «Интерфакс».

Успешно прошли лечение и выписались из больниц за это время 929 тыс. человек. Случаи коронавируса на сегодняшний день зафиксированы почти в 200 странах и районах мира.

Ранее NEWS.ru писал о том, что работники здравоохранения Пакистана, заразившиеся на работе коронавирусом и умершие вследствие этого, получат статус мучеников за веру (шахидов), сообщил помощник премьер-министра страны Зафар Мирза.