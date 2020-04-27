Число случаев COVID-19 среди российских военных возросло до 901

https://static.news.ru/photo/1a36e854-88b2-11ea-ae1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/facebook.com

В Министерстве обороны РФ сообщили, что число заразившихся COVID-19 военнослужащих в ВС РФ увеличилось до 901.

В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах РФ в период с марта по 27 апреля сего года установлен 901 военнослужащий с положительными результатами, — говорится на сайте ведомства.

Более 300 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны, ещё 176 человек в изоляторах по месту службы. А 395 военнослужащих решили лечиться дома.

На 27 апреля заразились 3 млн 3 тыс. человек, умерли 6,92% из них — 207,8 тысячи человек. При этом, поскольку отметка в 1,5 млн заразившихся была преодолена 10 апреля, показатель вырос вдвое примерно за 18 дней.

Ранее NEWS.ru писал о том, что у 779 человек в высших учебных заведениях Минобороны РФ подтвердилась коронавирусная инфекция, 192 случая выявлено в довузовских учебных заведениях.