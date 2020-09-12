В России растёт количество женщин с большим числом партнёров до брака

https://static.news.ru/photo/097b8ff6-f662-11ea-b50b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Piacquadio/pexels.com

В России с годами растёт количество женщин, у которых до свадьбы было большое число партнёров. Это связано с увеличением возраста вступления в законный союз и с повышением сексуальной акселерации. На изменение показателей также влияет то, что у представительниц прекрасного пола меняется взгляд на интимные отношения. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Разница видна даже на примере одного десятилетия. Как практикующий сексолог могу сказать, что раньше женщины лишь раз в год интересовались тем, какие существуют процедуры для развития чувственности. Сегодня же с таким вопросом обращаются несколько раз в месяц, — заявил Денисов-Мельников.

Между тем на сегодняшний день ни одного партнёра до брака не было у 11% россиянок. Об одном или двух контактах заявили 28%. От трёх до пяти мужчин было у 22% респонденток, от шести до десяти — у 16%, от 11 до 20 — у 12%, от 21 до 50 — у 5%. Давно сбились со счёта 6% россиянок. В соответствующем опросе (результаты есть у NEWS.ru), который провёл клинический психолог, приняли участие около тысячи женщин.

Как ранее писал NEWS.ru, большинство россиян положительно относятся к идее введения в школах уроков сексуального просвещения, следует из результатов опроса сервиса «Доктор рядом». В опросе участвовали 4,2 тысячи россиян, 75% из которых имеют детей. Среди опрошенных — 52% мужчин и 48% женщин. Более 60% респондентов — жители Москвы и других городов-миллионников. 41,5% участников опроса полностью поддержали введение уроков «сексуального просвещения», на которых школьникам будут рассказывать о строении тела, инфекциях, передающихся половым путём, контрацепции. Скорее поддержали появление таких уроков 33,2% опрошенных, 11,6% респондентов скорее бы выступили против.