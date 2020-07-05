Число исцелившихся за неделю от COVID-19 в РФ превысило число заболевших

https://static.news.ru/photo/b321f9be-be9a-11ea-aeb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) граждан РФ за неделю (с 29 июня по 5 июля 2020 года) вновь превысило количество выявленных случаев, следует из опубликованной оперштабом по борьбе с COVID-19 информации.

За семь дней медики зарегистрировали 46 814 пациентов, при этом вылечились 51 663 человека. На неделе с 22 по 28 июня их было соответственно 49 757 и 59 376. Это была вторая с начала пандемии неделя, когда выздоровевших больше инфицированных. Прирост числа заболевших за семь дней составил 7,4% против 8,5% неделей ранее. Среднесуточный показатель снизился с 1,17% до 1,02%. Доля уже выздоровевших пациентов в РФ выросла с 62,9% до около 66,2%.

Число жертв недуга увеличилось на 1088. Это на 126, или 13,1%, больше, чем в последнюю неделю июня, но заметно меньше третьей недели прошлого месяца. Условный показатель смертности за семь дней возрос на 0,06 процентного пункта — до 1,49%.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России, по данным на 5 июля 2020 года, составил 1. В Москве показатель достиг отметки 0,93, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием. В среднем по стране данное значение последний раз было равно единице 15 июня. В столице оно с 4 июня постоянно находится ниже 1.

Медики выявили 6736 случаев коронавируса нового типа за последние сутки в РФ в 84 регионах страны. За всё время пандемии зарегистрирован 681 251 пациент с подтверждённым COVID-19 в 85 субъектах. Также за минувшие 24 часа скончались от COVID-19 134 жителя РФ. Число жертв заболевания в РФ достигло 10 161.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире заразились COVID-19 свыше 11,2 млн человек, более 530 тысяч скончались. РФ занимает третью строчку по количеству заболевших. На первом месте США — 2 839 542 инфицированных (129 676 умерло, 894 325 выздоровело), на втором Бразилия — 1 577 004 (990 731 выздоровело, умерло 64 265).

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество пациентов, выписанных из больниц по выздоровлении от коронавируса по всему миру, превысило 6 млн человек.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день от COVID-19 вылечился 6 065 541 человек. За время пандемии от инфекции скончались 530,8 тысячи человек. Общее число заразившихся превышает 11,2 млн.