Чиновник в Карачаево-Черкесии устроил свадьбу для дочери вопреки локдауну

Вице-премьер Карачаево-Черкесии Руслан Тамбиев устроил свадьбу для дочери, на которой присутствовали около тысячи человек. Праздник прошёл вопреки локдауну и запрету массовых мероприятий в республике, пишет Telegram-канал Readovka.

На опубликованных кадрах видно , что гости мероприятия не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски. В ролике Тамбиев танцует с дочерью в окружении гостей. Для пришедших на свадьбу выступил рэпер Мот.

Ранее сообщалось о закрытой вечеринке, которая состоялась в итальянском отеле Grand Hotel Tremezzo в честь свадьбы 60-летнего экс-сенатора Андрея Вавилова и 24-летней воспитанницы конноспортивного клуба Софи-Антуанетты Дилуа. На озеро Комо в честь бракосочетания съехался весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Ведущей свадебной церемонии стала журналистка Ксения Собчак. На торжество пригласили юмориста Максима Галкина и Любовь Успенскую, а также известных российских блогеров. По оценке эксперта, стоимость такой свадьбы составляет не менее €40 тысяч.